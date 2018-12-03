Берлин, 3 декабря, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Правительство Германии приветствует соглашение о 90-дневном «перемирии» в торговой войне между США и Китаем, 3 декабря передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Путь дракона». реж. Брюс Ли.1972. Гонконг. Италия

Согласно заявлению министерства экономики ФРГ, правительство поддерживает любую деэскалацию напряженности в международной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 приняли решение «заморозить» торговую войну на 90 дней для проведения переговоров.

Читайте также: Нефть растет на фоне «перемирия» США и Китая