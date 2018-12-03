Рига, 3 декабря, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Проректор Балтийской международной академии Лиепайского филиала Станислав Гершович считает, что из-за реформы образования в Латвии не останется носителей русского языка, что приведет к его фактическому исчезновению. В своем интервью газете «Сегодня-неделя» он рассказал, что это скажется негативно на латвийском государстве.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде

По его словам, требование к преподавателям обучать только на латышском приведет к тому, что Латвия потеряет талантливых преподавателей и в целом преподавательский состав уменьшится. Как отмечает проректор, постепенно исчезнет научная литература на русском языке, существующая база литературы в Латвии очень узкая, а информация из СМИ — тенденциозная. В совокупности все эти факторы приведут к тому, что латвийское образование будет на уровне «среднехуторском».

В образовании для национальных меньшинств, проживающих в Латвии, по мнению Гершовича, нет никакого будущего.

«В русской общине Лиепаи я на общественных началах занимаюсь со старшеклассниками и взрослыми русской историей и культурой (курс «История страны глазами очевидца»). Они же ничего не изучают русского! Смотрят квадратными глазами. Вот я и начинаю — с самых азов… Из этих занятий я делаю вывод, что никакого русского образования нет. Преподаватели плывут по течению и читают по бумажкам на латышском. Мы-то доживем, а потом из русских будут делать латышей», — считает Гершович.

Публицист и один из основателей «Народного фронта» Марина Костенецкая также негативно отозвалась о реформе образования, заявив сегодня на Форуме нацменьшинств Латвии, что «школьная реформа еще на одно поколение поставила барьер между русскими и латышами», пишет портал press.lv. По мнению Костенецкой, это является неудачным политическим решением, а ее реализация — преступлением против конкретного поколения русских людей.

«Боюсь, что русским детям в Латвии сломали хребет, и эта боль будет перенесена еще на одно поколение, как несли свою боль после Атмоды преданные русские — те, кто искренне поддерживал независимость Латвии», — заявила Костенецкая в президентском дворце в присутствии Раймонда Вейониса.

Напомним, в Латвии проживают около 2 млн человек, при этом 40% из них являются русскоязычными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года.