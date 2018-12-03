Москва, 3 декабря, 2018, 20:41 — ИА Регнум. После отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 вопрос об организации переговоров двух лидеров больше не находится на повестке, заявил 3 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, наиболее оптимальным вариантом является организация встреч на полях международных мероприятий, однако ближайшей по срокам подобной площадкой может стать только саммит «двадцатки», который состоится в июне 2019 года в Осаке.

При этом Дмитрий Песков признал, что это «непозволительная пауза», как для российско-американских отношений, так и для международной безопасности и стабильности.

Напомним, полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны были состояться 11 ноября в Париже на полях мероприятий, посвящённых 100-летию окончания Первой мировой войны. Однако эта встреча была отменена по просьбе французской стороны, которая сочла, что переговоры могут отвлечь внимание от основных парижских мероприятий.

Переговоры двух лидеров было решено провести 1 декабря в рамках саммита G20 в Аргентине, но они также не состоялись — президент США Дональд Трамп решил отказаться от встречи после провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе.