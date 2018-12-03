Калуга, 3 декабря, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 3 декабря, на совместном заседании комитетов Городской думы был одобрен проект постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, предельные индексы роста платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год устанавливаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных образований.

Пресс-служба Городской думы Калуги На заседании

Предлагаемое двухэтапное установление предельных индексов призвано учесть повышение НДС в январе 2019 года в тарифах на коммунальные услуги. Рассчитанный министерством конкурентной политики Калужской области предельный индекс роста платы за ЖКУ на период с 1 января по 30 июня 2019 года составит — 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года для большинства категорий граждан — 2%. Вместе с тем жителей малоэтажных многоквартирных домов, обеспеченных централизованным отоплением и не имеющих приборов учёта, в октябре 2019 года ждёт увеличение платы за отопление. Причиной роста является вступление в силу новых нормативов по отоплению, утверждённых приказом министерства тарифного регулирования Калужской области.

В октябре 2019 года плата за отопление возрастет на 70% для 398 человек — жителей одноэтажных многоквартирных домов. Для граждан, проживающих в двухэтажных домах, в зависимости от вида благоустройства размер платы за отопление увеличится в октябре 2019 года на 54 — 59%. Численность населения, проживающего в таких домах — 14,5 тысяч человек. Для граждан, проживающих в трёх‑ и четырёхэтажных многоквартирных домах в зависимости от года постройки и благоустройства размер платы увеличится на 5−8%.

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, с 2016 года с гражданами, проживающими в малоэтажных домах, проводилась работа по минимизации расходов на отопление: установка приборов учёта и переход на индивидуальное отопление, всего на индивидуальное отопление было переведено 86 малоэтажных домов.

Парламентарии обсудили меры поддержки граждан, попадающих под увеличение нормативов. Михаил Смирнов предложил разработать муниципальную программу по установке общедомовых либо индивидуальных приборов учёта тепловой энергии для малоэтажных домов.

«В этих домах проживают далеко не самые обеспеченные граждане, — поддержала коллегу Марина Ставиская. — Повышение размера платы на 60−70% будет для них очень болезненным, управлению ЖКХ необходимо проработать комплекс мер по их поддержке, тем более, что многие дома не смогли перейти на индивидуальное отопление лишь из-за того, что не удалось убедить жильцов одной — двух квартир».

Андрей Макаров также отметил, что в категорию малоэтажных попадают многие старые шлакоблочные дома с деревянными перекрытиями, которые технически невозможно перевести на индивидуальное отопление. Светлана Мартынова в свою очередь высказала сомнения в том, что установка общедомовых приборов учёта позволит уменьшить платежи за отопление: в старых домах с высокими теплопотерями плата по счётчикам может даже возрасти по сравнению с нормативом.

«Все меры социальной поддержки малообеспеченных граждан сохраняются в полном объёме, — подвёл итоги обсуждения председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константин Сотсков. — Специалистам городской управы необходимо будет рассмотреть возможность предоставления дополнительных субсидий и компенсаций по оплате ЖКУ для жителей малоэтажных домов. Управлению ЖКХ следует продолжать работу по переходу на индивидуальное отопление, кроме того, часть малоэтажных домов признана ветхими и аварийными, возможно их удастся расселить в обозримом будущем».

Все предложения депутатов будут направлены в управление ЖХК, вопрос о выходе из сложившейся ситуации и мерах поддержки граждан будет отдельно рассмотрен на заседании комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству.