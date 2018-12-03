Бишкек, 3 декабря, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Документы с индикативным балансом на беспошлинную поставку российских нефтепродуктов в Киргизию в 2019 году нужно было согласовать до 1 октября 2018 года, однако их до сих пор не подписали. Из-за этого уже в начале грядущего года бензин в республике может подорожать сразу на 2,5−3 сома (2,4−2,8 рубля), пишет Knews.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

При этом, как отмечают в ассоциации нефтетрейдеров, в начале сентября ими было направлено предложение о беспошлинных поставках 485 тысяч тонн бензина, 580 тысяч тонн дизельного топлива и 130 тысяч тонн авиационного топлива.

Но российская сторона не согласилась на увеличение объемов и предложила подписать баланс на 2019 год на уровне текущего года: бензин — 460 тысяч тонн, дизтопливо — 485 тысяч тонн, авиатопливо — 100 тысяч тонн и сырая нефть — 50 тысяч тонн.

В госкомитете промышленности, энергетики и недропользования Киргизии утверждают, что документы по беспошлинным поставкам нефтепродуктов из России будет утвержден и подписан в Москве в кратчайшие сроки, сообщает Kaktus.media.

«В случае увеличения объемов потребления в Киргизии светлых нефтепродуктов или изменения ситуации на рынке авиационного топлива в России рассмотрят возможность увеличения объемов поставок ГСМ. Это можно будет сделать во время корректировки индикативного баланса в 2019 году», — подытожили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в нефтепродуктах на 90% покрываются за счет поставок из России и Казахстана. Оставшиеся 10% обеспечивают преимущественно нефтеперерабатывающий завод «Джунда» и Джалал-абадский НПЗ.

Отметим, что в настоящее время Киргизия занимает 17-е место в общемировом рейтинге бензиновых цен, составленном аналитиками международного агентства Global petroleum prices. Средняя стоимость одного литра этого вида автомобильного топлива в республике сейчас составляет $0,67 (44,57 рубля по текущему курсу).