Москва, 3 декабря, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Российские власти будут приветствовать, если действия властей США не будут расходиться со словами американского лидера Дональда Трампа о необходимости трёхстороннего диалога о прекращении гонки вооружений. Такое заявление сделал сегодня, 3 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Напомним, что сегодня Трамп опубликовал сообщение в Twitter, в котором написал, что у него есть уверенность в том, что в какой-то момент в будущем он как президент США обсудит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным реальное прекращение того, что стало «большой и неконтролируемой гонкой вооружений».

Также Трамп ужаснулся тому, что военный бюджет США в 2018 году составил аж $716 млрд.

Стоит отметить, что слова Трампа выглядят странными, так как это власти США и он лично добивают остатки международных соглашений о контроле над вооружениями, и именно США раскручивают гонку вооружений. Сам Трамп ратовал за увеличение военного бюджета США и грозил наделать столько ядерных бомб, сколько потребуется для неоднократного уничтожения мира, а уже потом, может быть, сесть за стол переговоров о разоружении.

Песков напомним, что российский лидер неоднократно предупреждал о пагубных последствиях намерений США отказаться от международных договоров по контролю над вооружениями, в частности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Вспомним заявление президента Путина, он, собственно, и говорит о пагубных последствиях возможного выхода американцев из ДРСМД. Путин говорит о том, что такой выход может спровоцировать гонку вооружений и может спровоцировать ситуацию, которая приведёт к дестабилизации обстановки», — сказал глава пресс-службы Кремля.

Что касается заявления Трампа о возможных трехсторонних переговорах по остановке гонки вооружений, то если действия «американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями», это в Москве «будут только приветствовать».