Кострома, 3 декабря, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В Костромской области готовятся к реализации проекта по строительству объездной дороги и второго моста через Волгу, сообщает областное телевидение «Русь». В областной администрации проходит цикл рабочих встреч, посвященных подготовке проекта.

1771391 Добыча песка

На очередной встрече обсуждался вопрос обеспечения строительства объектов нерудными материалами. По данным областного департамента природных ресурсов, запасов местных карьеров хватит, чтобы «реализовать минимум полсотни таких же по масштабам проектов» и обеспечить их песком и гравием. Местные власти готовы предложить генеральному подрядчику покупать материалы в карьере или получить разрешение на их самостоятельную добычу.

«Уменьшается логистика. Потому что возить из других регионов или возить разным транспортом меньше будет по расстоянию. У нас месторождения есть рядом с полосой отвода данной дороги. У нас месторождения есть, расположенные в реке Волга», — сообщил директор областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Беляев.

Месторождения расположены вблизи прохождения будущей трассы. Ее протяженность вместе с мостом превысит 38 километров и пройдет через несколько сельских поселений региона.

«Генеральные планы во всех сельских поселениях подготовлены, и они приняты. То есть те земельные участки, которые зарезервированы на областном уровне постановлением администрации, они учтены и соответствуют тем земельным участкам, по которым будет проходить трасса», — отмечает директор областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин.

ИА REGNUM напоминает, что расходы на строительство второго костромского моста через Волгу могут запланировать в федеральном бюджете на 2019 год. Отметим, что бывший министр транспорта России Максим Соколов в сентябре 2017 года заявлял, что еще одна переправа через Волгу должна появиться в Костроме не позднее 2030 года.

Точные сроки начала строительства до сих пор не названы.

Тема строительства второго моста обсуждается в Костроме более 20 лет. Ранее чиновники обещали начать постройку в 2012—2015 годах и даже заложили камень на месте возведения новой переправы, но строительство объекта так и не началось.

У Костромской области финансов на постройку второй переправы нет — затраты примерно равны суммарному доходу региона за год. Федеральный бюджет ранее отказывал выделять деньги, указывая на затратность проекта и на то, что нынешнего моста области и городу хоть и с трудом, но хватает.