Москва, 3 декабря, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Британия обеспокоена любыми отношениями между Россией и Европой, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 3 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обвинения в адрес журналистов этого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова, которые, по некоторым сведениям, были замечены рядом со штаб-квартирой одного из подразделений британской армии и якобы вели там съёмку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

«Совершенно ясно, что, когда представителей СМИ пускают внутрь и они там что-то снимают, это называется засветка, — сказал Кургинян. — И это все понимают. Каждый нормальный человек. В противном случае открывается огонь на поражение. Никакой телевизионный работник не может быть агентом по определению, потому что он публичен. Если это какой-нибудь агент, то он должен быть человеком, занимающимся совершенно другим делом. Выглядящий иначе и непрерывно проклинающий Путина, а не работающий на Первом канале».

Британская позиция, по мнению Кургиняна, это «бред», который нужен для того, чтобы всё больше и больше обострять отношения.

«Ясно, что выход Британии в новую позицию — вне Европы — порождает предельную обеспокоенность Британии любыми отношениями Европы и России, — сказал Кургинян. — Так было всегда и так будет всегда. И тут всё увязано воедино. Это новый виток эскалации той холодной войны, про которую некоторые говорили, что её вообще нет. Так вот, она достигает такой степени, что совершенно неважно, виноваты вы или нет. Вам будут инкриминировать что угодно, лишь бы нарастить эту напряжённость».

Напомним, как сообщает сайт Первого канала со ссылкой на газету «Мейл он санди», специальное сверхсекретное предупреждение было разослано на все военные базы Британии после того, как российская телевизионная команда была поймана, как пишет газета, за «шпионажем» у секретной штаб-квартиры подразделения кибербезопасности Британии.

Шпионами пресса Британии окрестила корреспондента Тимура Сиразиева и его оператора.

«Драматичное и беспрецедентное решение было принято после того, как журналиста Тимура Сиразиева заметили в 25 футах от 77-й бригады — сверхсекретного подразделения армии, которое работает вместе с MI5, MI6 и SAS в электронных и психологических войнах. Корреспондент вел тайную съёмку. Военные не должны к нему приближаться или вступать с ним в беседу. Следует немедленно сообщить в полицию», — цитирует сайт Первого канала эту газету.