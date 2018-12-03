Баку, 3 декабря, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Французская компания MBDA Systems поставит Азербайджану системы ПВО ASTER 30 SAMP/T и VL Mica.

Стоп-кадр видеоролика Victor Cozmei (youtube) ASTER 30 SAMP/T

«Мы получили разрешение французского правительства на экспорт систем в Азербайджан. Переговоры с азербайджанской стороной по купле-продаже систем завершатся в ближайшее время», — сказал представитель компании в интервью азербайджанскому журналу AzeriDefence, передает Интерфакс-Азербайджан.

По его словам, азербайджанская сторона уже ознакомилась с системами и осталась довольной ее характеристиками.

«Считаем, что эти системы позволят Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме», — добавил он.

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) является ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.