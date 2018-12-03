Москва, 3 декабря, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти игрока молодёжного состава футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина. Об этом сообщила агентству «Москва» помощник главы столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По её словам, при осмотре тела погибшего юноши были обнаружены ссадины на лице. «Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала представитель СК.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря тело 18-летнего Алексея Ломакина было найдено на улице Борисовские пруды в Москве. Двумя днями ранее мать молодого спортсмена обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении.