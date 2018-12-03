Лондон, 3 декабря, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что «сохранит работу» даже в случае провала голосования по соглашению о Brexit в парламенте, 3 декабря передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«У меня еще будет работа через две недели. И моя работа заключается в том, чтобы мы сделали то, о чём нас попросили люди: покинули ЕС, но так, чтобы это было хорошо для них», — заявила Мэй журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное соглашение по Brexit будет рассмотрено парламентом Великобритании 11 декабря. У проекта сделки, согласованного Мэй с Брюсселем, огромное число критиков.

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