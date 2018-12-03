Чебоксары, 3 декабря, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В чувашском Канаше задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в отношении семилетней девочки. Преступление произошло недалеко от детского сада, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Под уголовное преследование попал 35-летний житель Канаша. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). ЧП произошло 30 ноября недалеко от детского сада на территории Восточного района в Канаше. Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 16:00 часов.

«По версии следствия, около 15:30 часов подозреваемый, находясь около детсада, схватил проходившую мимо ранее незнакомую семилетнюю девочку, отнес её к расположенным неподалеку металлическим гаражам, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего покинул место преступления», — сказал Олег Дмитриев.

В МВД по Чувашии ИА REGNUM сообщили, на первоклассницу было совершено нападение, когда она возвращалась из школы. С потерпевшей организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы преступления, а также получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. Злоумышленник заключен под стражу. Силовики отмечают, что житель Канаша признал свою вину. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе генетическая, предварительные результаты которой подтвердили причастность подозреваемого к инкриминируемому деянию.

«В ходе следствия подозреваемый будет проверен на причастность к совершению иных эпизодов преступной деятельности, в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — сказал Олег Дмитриев.