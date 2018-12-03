Калининград, 3 декабря, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 3 декабря, в ходе прямой линии с жителями региона опроверг отсутствие льготных лекарств в области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отвечая на вопрос жительницы Черняховска, которая пожаловалась главе региона на то, что весь 2018 год не получала льготные лекарства от астмы, хотя, по её словам, должна была, Алиханов пообещал лично разобраться в ситуации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

«Что касается 2019 года, мы об этом уже говорили, мы ввели электронную систему и видим всех льготников — и федеральных, и региональных. Знаем все их заболевания и сколько им нужно каких лекарств», — сказал Алиханов. Губернатор подчеркнул, что вся потребность, которую продекларировал региональный Минздрав, будет в полном объёме профинансирована в 2019 году.

«Никаких экстренных ситуаций с перебоями быть не должно», — сказал губернатор.