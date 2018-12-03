Москва, 3 декабря, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы предстоит в ближайшее время рассмотреть порядка 150 важных и приоритетных законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы рассматривали повестку в целом на декабрь. Мы видим, что уже в первом приближении нам необходимо рассмотреть более 150 законопроектов. Это законы важные, они для нас носят приоритетный характер», — отметил Володин.

Так, по его словам, часть из этих законопроектов была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, а часть — правительством страны.

«Пять законодательных инициатив президента, 27 законопроектов, внесенных правительством РФ», — пояснил Володин.

При этом последнее пленарное заседание осенней сессии Госдумы состоится 19 декабря. Затем депутаты отправятся в регионы и на новогодние каникулы.