Екатеринбург, 3 декабря, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Ветеран Российской академии наук, 85-летний ученый-металлург Леопольд Леонтьев раскритиковал деятельность особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая Долина». Своим мнением академик поделился в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Titanium-valley.com Титановая долина

«Создали «Титановую долину» — и чем она занимается? Это бардак. Когда её открывали, я сказал: «Ничего у вас не получится!» Льготами пользуются, и всё», — заявил ученый.

В пресс-службе ОЭЗ пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что «не комментируют голословные заявления».

«Мы приглашаем уважаемого академика РАН к нам в офис и на площадки «Титановой долины», чтобы Леопольд Леонтьев воочию увидел результаты деятельности ОЭЗ», — отметили в ведомстве.

В «Долине» обещают подробно рассказать ученому о проекте и ответить на интересующие Леонтьева вопросы.

«После чего будем готовы выслушать его конструктивное мнение», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, особая экономическая зона «Титановая долина» была создана в 2010 году на территории города Верхняя Салда (Свердловская область). Единственным акционером зоны является правительство Свердловской области. В 2018 году ОЭЗ вошла в 10 лучших индустриальных парков и ОЭЗ рейтинга АЦ «Эксперт».

20 ноября 2018 года глава бюджетного комитета свердловского Заксобрания Владимир Терешков призвал гендиректора «Титановой долины» уйти в отставку. Рабочая группа при законодательном органе предложила не указывать, сколько дополнительных инвестиций будет привлечено для ОЭЗ в 2019 году, хотя ранее в проекте бюджета закладывали 570 млн рублей. Тем не менее на «долину» всё равно планируется потратить 102 млн рублей в 2019 году — на финансирование управляющей компании.