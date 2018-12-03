Москва, 3 декабря, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не выступит с ежегодным посланием к палатам Федерального собрания до конца 2018 года. Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Послание президента Федеральному Собранию

По его словам, обращение Владимира Путина состоится в 2019 году, но конкретная его дата пока не определена.

Напомним, президент России традиционно в конце года выступает с посланием к Государственной думе и Совету Федерации о ситуации в стране и ключевых направлениях внутренней и внешней политики.