Киев, 3 декабря, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявил, что украинские граждане напуганы введением военного положения в стране и массово бегут за границу. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 3 декабря, во время заседания согласительного совета Верховной рады.

European People's Party Юлия Тимошенко

«Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди массово выезжают из страны», — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что Рада не может не реагировать на всё, что происходит вокруг военного положения. Тимошенко предлагает депутатам в закрытом режиме выслушать президента республики Петра Порошенко и военных, а после этого решить вопрос о сроках военного положения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после неудачной украинской провокации в районе Керченского пролива, когда российските пограничники арестовали три украинских корабля и более 20 украинских военных моряков, Порошенко ввел на Украине военное положение сроком на 30 дней. Ситуацию осложняет тот факт, что на Украине начинается предвыборная президентская кампания.