Ярославль, 3 декабря, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не расплачивается с вологодским предприятием ООО «Дорожное управление» за выполненные работы по ремонту дорог в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фирмы субподрядчика — ООО «Спецпроектстрой» Владислав Крайнов.

City-yaroslavl.ru Карточный ремонт в Ярославле

Речь идет о ремонте дорог на 400 млн рублей, которые были выделены городу из областного бюджета благодаря регистрации в области миллиардера Алексея Репика. Контракт на 375 млн рублей (15 млн составило падение в ходе торгов) был заключен в июле, работы выполнены и приняты.

Однако, по словам Крайнова, 211 млн рублей из этой суммы до сих пор не оплачены. Соответственно, подрядчик не может расплатиться с ярославским субподрядчиком.

Подрядчик не только является исполнителем работ, но и кредитует нашу мэрию на неопределённый срок, а какой — не знает даже сам департамент финансов города Ярославля. А между тем на департамент финансов за каждый день просрочки ложится около 50 000 руб. пеней. Складывается впечатление, что неоплата ООО «АБЗ ДУ» намеренная, для выдавливания его с рынка дорожного строительства города Ярославля. Неоплата может привести не только к отказу работать в городе Ярославле, но и к банкротству компании. Заказчик нарушает основные пункты контракта по оплате за выполненные работы! Оплата за выполненные работы по контракту составляет 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владислав Крайнов.

В рамках контракта в Ярославле были отремонтированы около 80 улиц, в том числе центральный Московский проспект. По данным Крайнова, с другими компаниями, например «ЕКС», мэрия города расплачивается значительно оперативнее.