Лондон, 3 декабря, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Россия должна перестать «недооценивать» западные страны, заявил 3 декабря глава британской секретной разведывательной службы МИ-6 Алекс Янгер во время выступления в Шотландии, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По его словам, Москва якобы занимает позицию «вечной конфронтации» с Западом и пытается «подорвать наш образ жизни». Также он заявил, что Россия «использовала» в Солсбери нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное советскими военными в 1970-х и 1980-х годах.

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«Наше намерение состоит в том, чтобы Россия пришла к выводу: какие бы выгоды, по ее мнению, она не получила бы от своей деятельности, они не стоят риска», — заявил Янгер.

Он также заявил, что даже если Россия «стремится дестабилизировать нас, мы не стремимся дестабилизировать Россию». «Мы не стремимся к эскалации», — заключил он.

Напомним, отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло в марте, и позже они поправились и были выписаны из больницы. Официальный Лондон обвинил и обвиняет в произошедшем российскую разведку и утверждает это на основании того, что, по мнению британских властей, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в СССР. Москва со своей стороны данные обвинения отвергает.

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