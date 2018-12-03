Кишинёв, 3 декабря, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду поручил юридическому управлению законодательного органа подготовить информацию о процедуре отставки президента Игоря Додона за «систематические нарушения конституции». Как заявил Канду, этот вопрос изучат на следующем заседании постоянного бюро парламента, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Канду добавил, что к настоящему моменту Додон не подписал пять принятых парламентом законов, и за это его можно отправить в отставку. «Так что поздравлять граждан с Новым годом может уже и.о. президента», — добавил спикер.

Сам Додон заявил, что нынешний парламент, «руководимый антинародным большинством», уходит в историю и его «надо проводить в последний путь», после чего — вернуть страну на нормальный путь развития.

Лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый, находящийся в Москве из-за преследования со стороны молдавских властей, заявил, что Додона вполне могут снять с должности, чтобы «отмыть» его от связи с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

«Ровно четыре года назад нас сняли с выборов, чтобы надуть социалистов. Теперь с той же целью демократы будут снимать с должности Додона. Рейтинги партии и президента в свободном падении, хотя вам этого не рассказывают фейковые опросы. Разочарование в ПСРМ — результат сговора Додона с Плахотнюком. Чтобы отмыть «всенародно избранного», демократы задумали импичмент: сделают из него жертву и разрешат пойти на выборы по партийным спискам ПСРМ», — отметил Усатый.

Мандат нынешнего депутатского созыва официально завершился на прошлой неделе, однако вплоть до конца нынешней сессии парламент может принимать постановления и в том числе может инициировать импичмент президента. Парламентские выборы намечены на 24 февраля 2019 года.