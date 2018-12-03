Нижний Новгород, 3 декабря, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Делегация Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева направилась в Китай для обсуждения перспектив дальнейшего развития сотрудничества с Институтом ядерной энергии КНР (NPIC) и подготовки к проведению второго форума Ассоциации вузов формата «Волга-Янцзы» совместно с Сычуаньским университетом. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Nntu.ru Визит в Китай

«Главной темой встреч и бесед на этой площадке станет подготовка к проведению второго форума Ассоциации вузов формата «Волга-Янцзы», в которую входят 36 университетов, расположенных в регионах Приволжского федерального округа, и 29 вузов регионов Верхнего и Среднего течения реки Янцзы КНР», — говорится в сообщении.

Задачей альянса является содействие сотрудничеству между двумя странами по вопросам образования, культуры, науки и техники. Сопредседателями Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» с российской и китайской сторон являются ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев и ректор Сычуаньского университета Се Хэпин.

Проведение форума запланировано на 2019 год. В настоящее время создана рабочая группа, которой подготовлены проект программы форума и дорожная карта организационных мероприятий. Детали предстоящего мероприятия будут уточнены в ходе рабочей поездки.

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