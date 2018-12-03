Москва, 3 декабря, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году на участие земельно-имущественных активов в электронных торгах было подано 24 тыс. заявки. Об этом заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Ноутбук

Комментируя законопроект правительства РФ о переводе торгов по продаже приватизированного государственного и муниципального имущества исключительно в электронную форму, глава департамента отметил, что власти Москвы готовы делиться с регионами опытом реализации имущества через электронные аукционы.

«По итогам 2017 году для участия в электронных аукционах было подано 19 тыс. заявок, в текущем году эта цифра увеличилась на 21% и составляет 24 тыс. заявок. Москва готова делиться опытом с другими регионами в повышении эффективности управления земельно-имущественными активами», — заявил Владимир Ефимов.

Так, в столице земельно-имущественные активы через электронные аукционы реализуются с апреля 2014 года. В настоящий момент доля электронных аукционов составляет почти 100%.

Сейчас на электронные торги по продаже и аренде выставлено свыше 1400 лотов. Полный перечень всех реализуемых объектов находится на инвестиционном портале города Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроектом предлагается исключить возможность проведения торгов с закрытой формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого имущества. Это необходимо для повышения прозрачности и открытости процедуры проведения таких торгов. При этом договоры с электронными площадками в настоящий момент заключили только 40% субъектов РФ, из которых услугами электронных площадок пользуются не все.

Читайте подробнее: Законопроект об электронных торгах по имуществу регионов внесен в Госдуму