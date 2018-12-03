Кемерово, 3 декабря, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме в Кузбассе в рамках фестиваля творческих идей «Трамплин возможностей» открылась техническая лаборатория будущих сварщиков «Радуга дуги», при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК). Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в лаборатории при помощи специального тренажёра студенты будут отрабатывать навыки в трёх разных видах сварки: ручная дуговая, механизированная сварка среди защитных газов, а также сварка с имитацией выгорания электрода. Руководит процессом компьютерная программа при помощи голосовых сигналов, подаваемых студенту. Обучение в «Радуге дуги» происходит в безопасной среде и значительно увеличивает экономию сварочных материалов. А затем, после успешного освоения тренажера, ребята приступают к работе на настоящем оборудовании. В нынешнем учебном году учиться в «Радуге дуги» будут 75 человек, студенты трех курсов Новокузнецкого транспортно-технологического техникума.

Служба по связям с общественностью СГК Для кузбасских сварщиков открыли «Радугу дуги»

Фестиваль «Трамплин возможностей» проходит в Новокузнецке во второй раз, а открытие лаборатории «Радуга дуги» — первое масштабное событие в его истории. В нынешнем году в фестивале приняли участие 25 учебных заведений из Кемерова, Юрги, Таштагола, Прокопьевска, Междуреченска, и, конечно, Новокузнецка. За победу в различных номинациях боролись будущие представители разных специальностей, в том числе сварщики и электромонтажники, автомеханики и программисты. Всего на суд экспертов была представлена 91 творческая работа по направлениям: «Электроэнергетические технологии», «Сварочные технологии», «Технологии наземного транспорта», а также «Информационные технологии». Победителям и лауреатам фестиваля «Трамплин возможностей были вручены дипломы и подарки. Судьи отметили 47 работ, выразив надежду, что для большинства участников фестиваль станет настоящим трамплином к новым профессиональным высотам.

«Хорошие, квалифицированные специалисты нужны на любом предприятии. Работа в Сибирской генерирующей компании — отличный трамплин для карьеры и личностного развития, — обратился к участникам фестиваля директор теплосбытового подразделения СГК в Новокузнецке Александр Кондратов. — 60 процентов наших сотрудников — это молодёжь, поэтому мы приветствуем конкурсы профмастерства среди студентов, помогаем техническим образовательным учреждениям и приглашаем на работу в нашу компанию, которая представлена своими энергопредприятиями в шести регионах Сибири».