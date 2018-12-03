Ереван, 3 декабря, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В течение двух дней, 30 ноября и 1 декабря 2018 года, в большом конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. К.С. Демирчяна в Ереване проходило Первое заседание российско-армянского Лазаревского клуба, инициатива создания которого была выдвинута в октябре группой общественных и политических деятелей, предпринимателей, журналистов и мастеров культуры двух стран. Встреча, в которой приняли участие около 150 политиков и политологов, ученых и экспертов, была посвящена обсуждению темы «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность».

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Заседание открыл председатель Оргкомитета по созданию Лазаревского клуба, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

Он отметил, что, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Армении накануне внеочередных парламентских выборов, приглашения к участию в клубе были посланы свыше 200 политикам, экономистам, журналистам, в том числе первым лицам Республики Армения: президенту, и.о. премьер-министра, министрам правительства, спикеру парламента, секретарю Совбеза, всем бывшим президентам Армении и Нагорного Карабаха, представителям самых разных политических сил.

В своем выступлении Константин Затулин подчеркнул: «Конечно, мы заранее знали, что далеко не все из них могут принять участие. Но мы хотели заранее избежать упрека, что в контексте внутриполитической ситуации в Армении, особенно накануне выборов, мы отдаем кому-либо предпочтение.

Дальше всё, конечно, зависит от желания и воли приглашаемых — быть здесь или нет, выступать или промолчать — это все исключительно на усмотрение приглашенных. Нам казалось, что тема обороны и безопасности должна быть всем в Армении интересна и важна. Я очень рад, что начало положено. Первый «блин» не выглядит «комом».

Мы рассматриваем Лазаревский клуб как площадку свободного обмена мнениями и хотим с сегодняшнего заседания начать утверждать клубные традиции, к числу которых относятся откровенный разговор, ну и, конечно, прозрачность для средств массовой информации».

В ходе первой сессии «Оборона и безопасность Армении и России на Кавказе», модераторами которой стали Константин Затулин и журналист, ведущий программы «Право голоса» на канале ТВ Центр Роман Бабаян, с докладами и сообщениями выступили: вице-президент Российской академии ракетных войск и артиллерии Константин Сивков (Россия), начальник Национального исследовательского университета обороны МО РА в 2006—2018 гг.,| генерал-лейтенант Айк Котанджян (Армения), старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин (Россия), депутат Национального Собрания Республики Армения VI созыва Арташес Гегамян (Армения), эксперт по проблемам Кавказа, политобозреватель ИА REGNUM Станислав Тарасов (Россия), депутат Национального Собрания Республики Армения, председатель Комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ Хосров Арутюнян (Армения), декан Высшей школы телевидения МГУ, автор и ведущий телепрограммы «Что делать?» на канале «Культура» Виталий Третьяков (Россия), директор Института Востоковедения НАН РА, академик Рубен Сафрастян (Армения), политолог Давид Шахназарян (Армения) и другие.

Константин Затулин, предложивший Государственной думе России в 1995 году признать факт геноцида армян в Османской империи, призвал участников почтить память жертв этого преступления, не имеющего сроков давности. Участники заседания Лазаревского клуба возложили венки к Мемориалу памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915—1922 гг.

После перерыва в работе Лазаревского клуба принял участие экс-президент Армении и Нагорного Карабаха Роберт Кочарян, чье появление, а потом выступление, привлекло особое внимание участников и представителей СМИ. Роберт Кочарян презентовал Константину Затулину первый экземпляр свой автобиографии «Жизнь и Свобода», только что вышедшей в московском издательстве «Интеллектуальная литература».

Повесткой следующего, второго дня заседания Клуба, 1 декабря, стало обсуждение проблемы Нагорно-Карабахского конфликта, путей к войне или миру вокруг Нагорного Карабаха (Арцаха). Свои доклады представили Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший спецпредставитель президента Российской Федерации в Нагорно-Карабахском урегулировании Владимир Казимиров, политолог, доктор политических наук Виктор Согомонян (Армения), заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев (Россия), востоковед, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский (Россия).

Свои мнения на сессии, модератором которой был Виталий Третьяков, также высказали: писатель, общественный деятель Зорий Балаян (Армения), проректор МГИМО (У) МИД России Сергей Шитьков (Россия), председатель Совета ветеранов сухопутных войск РФ, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц (Россия), политолог Геворг Мирзаян (Россия), Константин Затулин (Россия), председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян (Армения), председатель медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян (Россия) и другие.

В завершение учредительного заседания присутствующие обсудили организационные вопросы и будущее Лазаревского клуба. Все участники заседания письменно подтвердили своё желание войти в состав клуба, который намерен попеременно собираться в Армении и России (следующее заседание состоится в феврале 2019 года).

В ближайшее время оргкомитет по созданию клуба продолжит свою работу, приступит к регистрации этого общественного объединения в органах юстиции России и Армении и запустит свой информационный сайт в интернете. В перспективе, в зависимости от финансирования, клуб будет намерен вести на грантовой основе экспертно-исследовательские разработки, готовить и издавать свои доклады и рекомендации. С интересом было встречено предложение учредить стипендии Лазаревского клуба для студентов высших учебных заведений в России и Армении.

Члены клуба избрали временный Совет Лазаревского клуба в составе: Сергей Амбарцумян (Россия), Роман Бабаян (Россия), Зорий Балаян (Армения), Арташес Гегамян (Армения), Александр Газазян (Россия), Ашот Джазоян (Россия), Константин Затулин (Россия), Владимир Казимиров (Россия), Самвел Карапетян (Россия), Александр Маркаров (Армения), Вазген Манукян (Армения), Виктор Надеин-Раевский (Россия), Арам Саркисян (Армения), Виктор Согомонян (Армения), Станислав Тарасов (Россия), Виталий Третьяков (Россия), Карен Шахназаров (Россия).

Участники Лазаревского клуба выразили большую благодарность сотрудникам Института стран СНГ и его Армянского филиала, а также Самвелу Карапетяну и группе «Ташир», ООО «Вартанян и партнеры», Сергею Амбарцумяну и концерну «Монарх», ПАО «Газпром» и лично Алексею Миллеру, Камо Авагумяну («Авилон»), а также московскому заводу «Победа» и Рубену Цатуряну за организационную и финансовую помощь, позволившую с успехом подготовить и провести первое заседание клуба.

После завершения заседания клуба делегацию его участников принял президент Республики Армения Армен Саркисян, в этот день вернувшийся из зарубежного визита.