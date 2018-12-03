Киев, 3 декабря, 2018, 14:54 — ИА Регнум. В понедельник, 3 декабря, президент Украины Пётр Порошенко внес в парламент законопроект о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. При этом ни текст самого законопроекта, ни сопроводительные документы обнародованы не были.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

У наблюдателей возникло ощущение дежавю. Ведь кажется, что по крайней мере один раз это соглашение Пётр Порошенко уже расторгал. Весь сентябрь 2018 года в Киеве гремели заявления о «разрыве договора с агрессором».

Однако тогда формально договор расторгнут не был. Сначала Совет национальной безопасности и обороны принял решение прекратить действие договора, потом Порошенко утвердил это решение, а затем МИД Украины направил в Москву ноту о непродлении договора.

Договор был подписан в 1997 году, ратифицирован — в 1998 году. В нём была прописана функция автоматического продления каждые десять лет в случае отсутствия намерений одной из сторон его расторгнуть.

В сентябре майданные власти выступили с упомянутыми заявлениями, таким образом отключив опцию автоматического продления. Давно уже не действующий реально договор с 1 апреля перестал бы действовать и формально. Что характерно — наутро после президентских выборов на Украине.

Другими словами, никаких причин для «повторного разрыва» у Порошенко не было. Договор всё равно не действует и продлен не будет. Однако майданной власти нужен пиар. Киевские технологи полагают, что одно и то же решение можно «продать» электорату как минимум дважды.

В команде Порошенко считают, что в борьбе за выживание в президентском кресле уместны все средства. Отбирать храмы у православных, вводить военное положение, разрывать недействующие договоры. Средства не слишком эффективны, поэтому нужно попробовать взять количеством.

Политтехнологи Порошенко, несомненно, считают, что у граждан Украины не хватит ума, чтобы понять, что для благополучия и процветания им вовсе не нужны ни военные провокации, ни эскалация гражданской войны, ни демонстративные разрывы ныне бессмысленных (по вине майдана) договоров.

Социологические опросы, однако, показывают, что несмотря на все новые запреты и проблемы, которые Пётр Порошенко обеспечивает своим согражданам, рейтинг его поддержки отчего-то так и не начинает расти.