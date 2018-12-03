Москва, 3 декабря, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Завтра, 4 декабря, Госдума обратится международным организациям в связи с провокацией Украины в Керченском проливе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Госдума завтра обсудит проект обращения», — сказал Мельников.

Депутаты Госдумы «решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе, направленные на обострение международной обстановки в Черноморском регионе и Европе в целом, а также призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать всё необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима», следует из текста документа.

Порошенко наглядно демонстрирует подходы, неприемлемые для современной Европы — нашего общего дома, указали парламентарии.

Подтверждением того, что пограничный инцидент у российских берегов 25 ноября 2018 года является заранее спланированной провокацией, стала новая волна организованных нападений национал-радикалов на дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации на Украине, отмечают в Госдуме.

Кроме того, в последние дни участились нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории Украины, а также введен запрет въезда на Украину для мужчин — граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.

Обращение адресуется к парламентам европейских государств, парламентам государств «Группы двадцати», Межпарламентской Ассамблее государств — участников СНГ, ПА ОДКБ, Европейскому парламенту, ПА ОБСЕ, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, ПАСЕ и Парламентской ассамблее Средиземноморья.