Брюссель, 3 декабря, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс в 2018 году нарастил до 120 дней сроки пребывания кораблей военного блока в акватории Черного моря. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран — членов альянса.

Флот НАТО

По словам Столтенберга, военный блок окажет содействие властям Грузии в развитии службы береговой охраны и ВМС страны.

«Мы работаем с Грузией над модернизацией ее ВМС, а также над усилением ее береговой охраны», — подчеркнул генсек военной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что боевая мощь береговой охраны Грузии возросла на два сторожевых катера класса «Айленд», переданных представителями США. Вашингтон передал «дружественной Грузии» два патрульных катера, выведенных из эксплуатации еще в 2014 году.

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