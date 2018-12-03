Боровск, Калужская область, 3 декабря, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В Калужской области на пожаре в жилом многоквартирном доме погибли мужчина и женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, возгорание произошло 1 декабря 2018 года около 4 часов утра в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома в Боровске.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

По версии следствия, от запаха гари проснулись соседи погибших, которые пытались попасть в квартиру, но не смогли, так как дверь была закрыта изнутри. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования. По предварительным данным, причиной пожара могла стать не потушенная сигарета.

Как сообщало ИА REGNUM, в калужской деревне Новая Ферзиковского района в ночь на 16 октября 2018 года, сгорел одноэтажный дом. В результате пожара погиб 61-летний мужчина. По версии следствия, погибший пенсионер уснул с непотушенной сигаретой в руках, в результате чего произошло возгорание.