Буэнос-Айрес, 3 декабря, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с заявлением, в котором одобрил итоги саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе, в частности принятую на нем декларацию, в которой содержится консенсус по вопросам защиты многосторонних подходов, реформы ВТО, устойчивого развития и борьбы с климатическими изменениями, сообщает 3 декабря Синьхуа.

Kremlin.ru Cаммит «Группы двадцати»

В целом генсек ООН высказался за соблюдение всеми членами Организации правил, установленных существующим миропорядком.

Гуттериш обратил особое внимание на меры по поддержке Agenda-XXI (Повестки в области устойчивого развития на XXI век), в особенности ее периода, рассчитанного до 2030 года. Он отметил, что Agenda представляет собой глобальный план ООН по обеспечению справедливой глобализации.

Кроме того, генсек ООН высказался в поддержку стран-участниц Парижского климатического соглашения и выразил надежду на выполнение ими взятых на себя обязательств.

Таким образом, глава ООН открыто признал концепцию «устойчиво развития» идеологией глобализации.