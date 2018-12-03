Москва, 3 декабря, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Москве при посольстве Германии 2 декабря прошел традиционный Рождественский базар. Гости могли приобрести подарки к Рождеству и Новому году: традиционные пряничные домики, елочные украшения, подсвечники, предрождественские шоколадные календарики и рождественскую выпечку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Герб Федеративной Республики Германия на стене посольства
Василий Иванов ИА REGNUM
Традиционные рождественские композиции в исполнении праздничного хора
Василий Иванов ИА REGNUM
Символ наступающего Нового 2019-го года на Рождественском базаре при посольстве Германии
Василий Иванов ИА REGNUM
Торговля на Рождественском базаре при посольстве Германии
Василий Иванов ИА REGNUM
Сладости
Василий Иванов ИА REGNUM
Традиционные рождественские свечи

Также все желающие имели возможность прямо на месте попробовать такие традиционные немецкие блюда, как знаменитые колбаски Weißwurst, немецкий гороховый суп и другие специалитеты. Горячий чай и глинтвейн согрели гостей в нагрянувшие в Москву морозы.

Василий Иванов ИА REGNUM
Девушки в национальных немецких костюмах
Василий Иванов ИА REGNUM
Гороховый суп, традиционное угощение на Рождественском базаре при посольстве Германии
Василий Иванов ИА REGNUM
Рождественский базар при посольстве Германии

Все вырученные от ярмарки средства пойдут на социальные проекты и поддержку благотворительных организаций в России. На мероприятии присутствовали представители таких организаций, как Фонд при детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского и Благотворительный фонд «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин».

Василий Иванов ИА REGNUM
Рекламные проспекты благотворительного фонда «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин»
Василий Иванов ИА REGNUM
Ёлочные игрушки ручной работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Веселый Николаус на фоне рождественских игрушек
Василий Иванов ИА REGNUM
Господин Дитмар Туск, один из ведущих организаторов Рождественского базара при посольстве Германии
Василий Иванов ИА REGNUM
Рекламные проспекты Благотворительного фонда при детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского

Напомним, что в 2017 году Рождественский базар посетили свыше 2000 гостей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Деревянное Рождество