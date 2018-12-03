Москва, 3 декабря, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Москве при посольстве Германии 2 декабря прошел традиционный Рождественский базар. Гости могли приобрести подарки к Рождеству и Новому году: традиционные пряничные домики, елочные украшения, подсвечники, предрождественские шоколадные календарики и рождественскую выпечку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Герб Федеративной Республики Германия на стене посольства

Василий Иванов ИА REGNUM Традиционные рождественские композиции в исполнении праздничного хора

Василий Иванов ИА REGNUM Символ наступающего Нового 2019-го года на Рождественском базаре при посольстве Германии

Василий Иванов ИА REGNUM Торговля на Рождественском базаре при посольстве Германии

Василий Иванов ИА REGNUM Сладости

Василий Иванов ИА REGNUM Традиционные рождественские свечи

Также все желающие имели возможность прямо на месте попробовать такие традиционные немецкие блюда, как знаменитые колбаски Weißwurst, немецкий гороховый суп и другие специалитеты. Горячий чай и глинтвейн согрели гостей в нагрянувшие в Москву морозы.

Василий Иванов ИА REGNUM Девушки в национальных немецких костюмах

Василий Иванов ИА REGNUM Гороховый суп, традиционное угощение на Рождественском базаре при посольстве Германии

Василий Иванов ИА REGNUM Рождественский базар при посольстве Германии

Все вырученные от ярмарки средства пойдут на социальные проекты и поддержку благотворительных организаций в России. На мероприятии присутствовали представители таких организаций, как Фонд при детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского и Благотворительный фонд «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин».

Василий Иванов ИА REGNUM Рекламные проспекты благотворительного фонда «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин»

Василий Иванов ИА REGNUM Ёлочные игрушки ручной работы

Василий Иванов ИА REGNUM Веселый Николаус на фоне рождественских игрушек

Василий Иванов ИА REGNUM Господин Дитмар Туск, один из ведущих организаторов Рождественского базара при посольстве Германии

Василий Иванов ИА REGNUM Рекламные проспекты Благотворительного фонда при детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского

Напомним, что в 2017 году Рождественский базар посетили свыше 2000 гостей.