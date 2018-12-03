Воронеж, 3 декабря, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Воронеже по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель начальника следственной части регионального управления МВД России, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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В следственных органах уточнили, что, по предварительным данным, в сентябре 2018 года 36-летний подозреваемый потребовал 3 млн рублей от одного из арендаторов земельного участка, на который был наложен арест в рамках уголовного дела. Деньги он потребовал за разрешение на уборку урожая на этом участке, а также за «содействие» при расследовании уголовного дела. Задержан высокопоставленный полицейский был в ноябре, — на улице Орджоникидзе, совсем недалеко от здания ГУ МВД по региону, при передаче ему миллиона рублей.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в отношении задержанного также началась служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября другой сотрудник полиции был задержан при получении взятки — на этот раз сумма была скромнее, 700 тыс. рублей. Ранее глава региональной полиции Михаил Бородин заявил об антикоррупционных чистках в рядах правоохранителей.