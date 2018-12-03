Кострома, 3 декабря, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Костромской области более 80% домохозяйств имеют широкополосный доступ к сети интернет, сообщает пресс-служба губернатора области. По данным регионального управления информатизации и связи всего за последние 3 года количество отдаленных населенных пунктов с неустойчивым сигналом мобильной связи сокращено с 533 до 199.

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На данный момент работы по подключению сел к широкополосному доступу к сети интернет ведется в 22 населенных пунктов региона численностью от 250 до 500 человек. До 2024 года местные власти обещают подключить к качественным услугам связи еще 177 отдаленных сел и деревень.

За 2 года в рамках программы поддержки местных инициатив было реализовано 7 проектов по обеспечению современными услугами связи в 5 муниципалитетах региона: в Шарьинском, Межевском, Буйском и Нейском районах и в городе Галиче. Так, в конце ноября текущего года завершилось строительство базовых станций одного из операторов сотовой связи в сёлах Кужбал и Солтаново Нейского района.

«Стоимость одного проекта составила 480 тысяч рублей. Муниципалитетом закуплены и установлены опоры, подведено электропитание. Оператором подготовлен проект и разрешительная документация, смонтировано оборудование. В результате скоростной интернет и устойчивая мобильная связь появилась в 20 населенных пунктах с численностью около 650 жителей», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области доступ в интернет имеет каждый третий сотрудник организаций региона.

«Как выяснилось, в регионе приходится лишь 47 компьютеров на 100 работников. Для сравнения — в Москве их 77 на 100 работников. Впрочем, надо сказать, что примерно такие же цифры — и у соседних регионов. Компьютер там явно нужен не каждому работнику», — сообщает Kostroma.today.