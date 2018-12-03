Бишкек, 3 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В Киргизии за 9 месяцев 2018 года микрокредитные организации выдали гражданам кредитов на общую сумму в 16,6 млрд сомов (более 15,8 млрд рублей). А количество их получателей составило 340,7 тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе национального статистического комитета.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Задолженность по выданным микрокредитам на 1 октября 2018 года достигла 15,4 млрд сомов (более 14,6 млрд рублей). Уровень возвратности микрокредитов составил 94,2%.

Отметим, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года численность охваченного микрокредитованием населения увеличилась на 126 тысяч человек или почти на 58,7%, а объем выданных микрокредитов — на 4,4 млрд сомов (около 4,2 млрд рублей).

При этом киргизстанцы потратили на сельскохозяйственную деятельность 31,4% денег, полученных в микрокредитных компаниях. Еще 23,5% были получены на потребительские нужды, и 14,9% — для сферы бытового обслуживания.

Наибольший объем микрозаймов получили жители Ошской области — 22,5% от общего объема. Затем следуют Джалал-Абадская область — 16,5%, Чуйская область — 13,2% и город Бишкек — 12,5%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства финансов, в настоящее время в Киргизии размер среднемесячной заработной платы составляет 15,7 тысячи сомов (15 тысяч рублей по текущему курсу). С начала года этот показатель вырос на 4,3%.

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По итогам третьего квартала 2018 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 4 655 сомов (4 430 рублей). В зависимости от региона этот показатель варьируется от 4 273 до 5 036 сомов (от 4 070 до 4 790 рублей).