Иваново, 3 декабря, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Иванове дорожные строители сдали два крупных объекта: участок автодороги по улице Станкостроителей и дороги Минеево — Дальний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города 3 декабря.

Пресс-служба администрации города Иванова Новая автодорога в Иванове

Сегодня, 3 декабря, открывается для движения транспорта участок по ул. Станкостроителей. Как сообщил начальник управления капитального строительства администрации города Иванова Андрей Наумов, на объекте завершены все строительно-монтажные работы, дорожное полотно отремонтировано на участке от поворота к полигону ТБО ООО «Чистое поле» до улицы 13-й Березниковской, работает комиссия по приемке объекта. Новая трехполосная магистраль построена с применением гранитной крошки с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием: эта технология, по утверждению строителей, позволит увеличить срок службы дороги. Кроме того, на участке магистрали выполнены работы по устройству наружного освещения и поверхностного водоотвода, обустроены тротуары, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

«В настоящее завершено проектирование следующего этапа реконструкции дороги по ул. Станкостроителей на участке ул. 13-й Березниковской до ул. Суздальской протяженностью около 1700 метров. Проект находится на рассмотрении в АГУ «Ивгосэкспертиза». Капитальный ремонт этого участка дороги обойдется в 194 млн рублей и начнется уже в следующем году», — рассказал Андрей Наумов.

Дорога должна стать завершающей частью городского участка западного обхода областного центра, связав два основных направления въезда-выезда из города — Ярославское и Московское. С введением в эксплуатацию участка дороги по ул. Станкостроителей от ул. 13-й Березниковской до ул. Суздальской будут значительно разгружены от большегрузного и транзитного транспорта основные и периферийные дороги Иванова.

Кроме того, завершились все строительно-монтажные работы на новой магистрали по ул. Пограничника Рыжикова в Иванове. Как рассказал Андрей Наумов, в «Госстройнадзор» направлены документы для получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации. Строительство новой магистрали по ул. Пограничника Рыжикова — один из этапов развития областного центра. Данный участок западной объездной дороги должен соединить костромскую и ярославскую трассы, что позволит грузовому транспорту не заезжать в центр города.

Строительство объекта велось с августа, им занималось ООО «Дормострой». Протяженность новой трассы составляет 1,7 км и соединяет улицы Минскую и Фрунзе. В соответствии с проектом первые 800 метров от ул. Минской разделены на две полосы движения транспорта, далее — до улицы Фрунзе — дорога расширена до четырех полос. Улица рассчитана на большой поток грузового транспорта со стороны костромского и ярославского направлений, поэтому прочности дороги уделялось особое внимание: все работы выполнены по современным технологиям с использованием синтетических материалов.

На данный момент завершено асфальтирование основного дорожного полотна и пешеходной зоны, установлены знаки, нанесена разметка. На перекрестке с улицей Фрунзе обустроена развязка, установлены светофоры. Кроме того, вдоль дороги установлено наружное освещение, водоотвод, обустроены подъездные карманы для пассажирского транспорта, смонтированы остановочные павильоны. Откроют дорогу для автотранспорта после выдачи разрешения на ввод ее в эксплуатацию.

Часть дороги от ул. Минской до ул. Фрунзе была отремонтирована в 2017 году, стоимость работ составила 90 млн рублей. В 2018 строительство трассы продолжилось. С учетом выполненных работ, на эти цели из городского и областного бюджетов выделено еще 137 миллионов рублей.