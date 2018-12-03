Калужская область, 3 декабря, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Калужский областной суд поставил точку в деле об убийстве двух человек. Как сообщила 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, обвинительный приговор вынесен 34-летнему жителю Износковского района.

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В ходе расследования и рассмотрения дела судом подозреваемый не отрицал свою причастность к совершённому преступлению, однако утверждал, что его действия были спровоцированы поведением потерпевших. Вину в совершении кражи осужденный отрицал, уверяя, что вещи, обнаруженные у него при обыске, были подарены потерпевшим.

Преступление было совершено 25 декабря 2017 года. Обвиняемый во время застолья в частном доме в деревне Костино Дзержинского района поссорился со своими знакомыми. В итоге конфликт закончился убийством. Жертвами злоумышленника стали 36-летняя женщина и 79-летний мужчина. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

После убийства Климов украл из дома убитого мужчины иконы, электронные часы и пять банкнот банка России, вышедшие из оборота.

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В правоохранительном ведомстве добавили, что ранее подозреваемый в двойном убийстве и краже уже неоднократно имел проблемы с законом и был судим. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в Калуге осудили ещё одного убийцу. 37-летний мужчина нанёс смертельные ранения своему другу. Конфликт возник на почве ревности.