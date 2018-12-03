Чебоксары, 3 декабря, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В Чувашии утверждён план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вечный огонь

Первыми указаны социальные мероприятия, которые власти обязаны проводить вне зависимости от того, круглая дата или очередная, — диспансеризация, оказание единовременных выплат, социальная поддержка, проверка условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны. В списке информационно-пропагандистских мероприятий — «подготовка и организация вручения поздравительных писем от имени главы» республики участникам Великой Отечественной войны.

Большая работа возложена на учреждения, подведомственные минкультуры Чувашии. Согласно плану, к юбилею работники культуры должны подготовить документальный фильм «Ветераны вспоминают», сформировать электронную коллекцию изданных в годы войны книг, организовать выставки на основе музейных и архивных материалов, подготовить издание для незрячих «Федот Орлов. Юрата­тăп Тăван Çĕршыва» («Люблю Родину»), аудиовыпуск «Читаем детям о Великой Отечественной войне» и воспоминания тружеников тыла «Здесь каждый — часть Великой Победы».

Работники музея выпустят книгу с иллюстрациями произведений 1941−1945 годов «Художники на фронте и в тылу». Чувашский государственный академический драматический театр поставит спектакль «Не покидай меня…» по пьесе Алексея Дударева. Согласно сценарию, действие пьесы происходит в 1944 году, период начала Белорусской наступательной операции. Фронтовик-разведчик капитан получает под своё командование специальную разведывательную группу для выполнения особо важного задания, но с ужасом видит, что вместо опытных разведчиков перед ним — четыре девушки, вчерашние школьницы.

Как и в предыдущие годы, состоится месячник патриотического воспитания граждан, республиканская спартакиада молодежи допризывного возраста, цикл концертных программ. Среди нововведений — межрегиональный конкурс знака «75 лет Победы» и плакатов среди учащихся детских художественных школ, фестиваль документальных фильмов в честь Победы, суперкубок Чувашии по футболу и региональная акция «Эстафета Победы» (массовый забег, показательные выступления спортсменов федераций боевых искусств Чувашии).

Напомним, по данным на май 2018 года, в Чувашии проживали 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла. По состоянию на 9 мая 2017 года в Чувашии насчитывалось 18,5 тыс. ветеранов войны, в том числе 957 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.