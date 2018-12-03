Нальчик, 3 декабря, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии дан старт горнолыжному сезону. В первые зимние выходные здесь опробовали трассы для катания около двух тысяч туристов, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Лыжник

По словам генерального директора АО «Курорт Эльбрус» Хисы Беккаева, в 2018 году «сезон немного запоздал». Снегопадов было немного, нет и морозов, поэтому даже систему искусственного снегообразования не получается задействовать. Тем не менее на второй-третьей очереди канатной дороги трассы подготовлены хорошо. Как отметил Беккаев, на станции «Гара-Баши» качество снега хорошее и снежный покров от 30 см.

Приятным бонусом для первых посетителей курорта стал специальный промо-тариф на подъем на канатных дорогах. Так, за 1600 рублей для взрослого и 800 рублей для детей можно кататься целый день, поднявшись от станции «Азау» до станции «Гара-Баши».

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Напомним, курорт «Эльбрус» вместе с курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии должны стать эталонными курортами к 2025 году. Такую задачу поставило правительство РФ в апреле 2018 года. За семь лет они должны выйти на операционную рентабельность и запланированные показатели турпотока.