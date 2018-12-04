Москва, 4 декабря, 2018, 03:03 — ИА Регнум. По мнению руководства Белоруссии, Россия «обязана компенсировать» потери белорусского нефтегазового оффшора от изменения российского нефтегазового законодательства. Самое интересное, что правительство РФ, судя по всему, согласно с такой постановкой вопроса. Что именно собирается «компенсировать» Россия и в какой форме, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Минск настаивает на «компенсации» и предлагает Москве два варианта — либо «межбюджетный трансфер», то есть выплаты прямо из российского бюджета в белорусский, либо компенсация в виде пониженной цены на нефть. Второй вариант, судя по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, России не подойдет, и понять министра можно так — уже пробовали, получается не очень. Пониженная цена на нефть стимулирует контрабанду и коррупцию, когда с белорусской стороны начинают распространяться разнообразные схемы увода нефтепродуктов на Украину и в ЕС, разумеется, без всякой прибыли для России как поставщика.

За пределами дискуссии остался только один вопрос — почему Россия вообще должна кому-то чего-то выплачивать за ресурс, принадлежащий народу, а вовсе не каким-то правительствам или компаниям? В противном случае Белоруссия претендует на то, чтобы существовать в торговом смысле как субъект РФ, не являясь таковым в смысле юридическом.

Читайте статью Трансфер в обмен на поцелуи или уже дань? и другие публикации Сергея Артёменко об отношениях России и Белоруссии.