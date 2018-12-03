Москва, 3 декабря, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В сеть выложили видео нового, уже двенадцатого по счету в четвертом сезоне батла Versus. В этот раз в словесной битве состязались финалист третьего «Фреш Блада» МЦ Похоронил и начинавший с уличных батлов Jubilee. Ролик был опубликован 2 декабря на YouTube-канале Versusbattleru.

Скриншот видео на YouTube-канале Versusbattleru Батл между МЦ Похоронил и Jubilee

В отличие от многих предыдущих выпусков здесь судьи не определяли победителя, поэтому теперь зрители активно обсуждают, кто выиграл в словесной битве. Многие пользователи раскритиковали рэпера Jubilee, в том числе за то, что «он пытается делать, как на Западе». Большинство высказывает мнение, что победа осталась за МЦ Похоронил.

В комментариях под видео многие также отмечают, что давно ждали этот батл. На момент публикации заметки видео набрало около 500 тыс. просмотров, 36 тыс. лайков и более 5,6 тыс. комментариев. Длительность батла — 38 минут.

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Напомним, российское интернет-шоу Versus представляет собой соревнования между исполнителями рэпа и хип-хопа. Ведущим шоу выступает Александр Тимарцев, он же является одним из его создателей.