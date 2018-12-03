О радикальном отказе от «Северного потока — 2» и крахе ОПЕК: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Германии отказ от «Северного потока — 2» назвали радикальным;
- В Японии продолжают настаивать на передаче Курил;
- Катар покидает ОПЕК;
- Спецоперация британских военных на Украине получит оценку;
- Украинским морякам предъявлено обвинение.
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