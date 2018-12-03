Бийск, Алтайский край, 3 декабря, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Исключительно везение помогло избежать травм двухлетнему мальчику, на которого сегодня, 3 декабря, упали фрагменты обрушившегося в квартире потолка. О ЧП, произошедшем в одной из квартир дома по улице Советская в Бийске, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Так выглядит фрагмент потолочного перекрытия в доме бийчан после обрушения

В момент, когда произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, в квартире находился двухлетний ребёнок, на которого попали фрагменты обрушившегося потолка.

«По счастливой случайности ребенок не пострадал, но сильно испугался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — отметили следователи.

Уже известно, что потолок обрушился в квартире, где проживает многодетная семья. В течение четырёх последних лет жильцы неоднократно обращались в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации с просьбой провести капитальный ремонт кровли. На этот счёт есть даже судебное решение, предписывающее коммунальщикам до 1 ноября текущего года произвести капитальный ремонт кровли дома, однако до настоящего времени этого не сделано.

Принципиальная оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов, будет дана по результатам доследственной проверки, инициированной по факту обрушения.