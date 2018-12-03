Калуга, 3 декабря, 2018, 13:10 — ИА Регнум. В Паликской средней школе №2 Думиничского района Калужской области прокуратурой выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса. В частности, образовательному учреждению необходим ремонт полов в коридоре здания школы. Об этом 3 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Edusite.ru Паликская средняя общеобразовательная школа №2

По её словам, отсутствие ремонтных работ в этой школе создает потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья учащихся и педагогов. Директором школы своевременно не направлена заявка о выделение денег для ремонта в отдел образования районной администрации, что исключило возможность проведения ремонтных работ до начала нового учебного года.

«Для устранения выявленных нарушений прокуратурой внесено представление, которое находится на контроле надзорного органа», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, средняя общеобразовательная школа калужского Мещовска встретила новый учебный год с коридорами без полов и срезанными батареями отопления. На возмущение родителей глава администрации района, который ранее заявлял о готовности школы к 1 сентября, предложил проводить уроки в бытовых помещениях. Между тем, на ремонт этой школы было выделено порядка 20 млн рублей.

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