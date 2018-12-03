Москва, 4 декабря, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Информационная и психологическая война против России, столь успешно спровоцировавшая массовую поддержку перестройки в конце ХХ века, теперь снова является одной из основных ставок врагов России в борьбе за ее уничтожение. Об обстановке на фронтах этой войны сегодня пишет автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Россия хуже всех, всё русское неконкурентно и недостойно существования, а Запад есть единственный источник прогресса и морали» — вкратце этими тезисами можно описать всё то, что концентрируется как информационно-психологическое оружие, направленное против России. Инерция, набранная за перестроечные годы, такова, что отчасти эти тезисы продолжают действовать и сейчас.

Одной из мощнейших атак с целью развалить российскую государственность были события зимы 2011−2012 гг., но тогда ее удалось отстоять — впрочем, была выиграна «битва, но не кампания», и теперь от «либералов» эстафетная палочка деструктивной критики передается «коммунистам» и «ультрапатриотам». Последние являются еще более эффективными носителями разрушающих идей, так как могут позиционировать себя как противники Запада, но вместе с тем проталкивают всё ту же мысль о том, что «в России всё плохо». Осложняет ситуацию то, что и в российском руководстве находятся некоторые персонажи, массово проводящие в жизнь инициативы, дискредитирующие российскую власть. Похоже, что в выборе между благом своей страны и сохранностью зарубежных счетов эти элитарии выбирают последнее.

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