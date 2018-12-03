Барнаул, 3 декабря, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Заявленное министром труда Максимом Топилиным упрощение процедуры освидетельствования для инвалидов может обернуться проблемой для пациентов, полагает алтайский правозащитник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Минтруда организовать передачу нужных документов из медорганизаций в бюро МСЭ без участия гражданина, он, в частности, отметил:

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«Формально эта технология вроде бы облегчает обмен медицинскими документами, но по своему опыту могу сказать, что зачастую многое зависит от качества заполнения направления, причем врачи поликлиник явно страдают небрежностью. Тем более что ранее закон базировался на диагнозе, и врачи это умеют оценивать, а сегодняшний закон базируется на функциональном подходе, к которому врачи не привыкли.

Поэтому зачастую мне, как правозащитнику, приходилось просить врача уточнить направление. Предлагаемая формализация, на мой взгляд, приведет к тому, что пациент из поликлиники пойдет в службу МСЭ и получит отказ, но разобраться в мотивах отказа будет сложно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью ТАСС. По словам чиновника, перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания позволит избежать ошибок.