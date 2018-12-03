Москва, 3 декабря, 2018, 12:39 — ИА Регнум. За январь-октябрь Турцию посетили 5 млн 724 тыс. 672 туриста из России, это 16% от всего иностранного турпотока. Всего за 10 месяцев в Турцию приехали 35,56 млн иностранных туристов, рост турпотока составил 22,43%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже. Турция

На втором месте по посещаемости находится Германия (4 млн 155 тыс. 646, + 24,57%), на третьем — Великобритания (2 млн 158 тыс. 304, +36,88%). Также в пятерку вошли Болгария (1 млн 968 тыс. 262, +27,69%) и Грузия (1 млн 792 тыс. 478, минус 13,48%).

Наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуется Анталья (34%, 12 млн туристов) на втором месте Стамбул с долей 31,88%, 11,3 млн), на третьем — Эдирне (9,13%, 3,25 млн туристов).

Подробнее: Турция намерена нарастить турпоток до 50 млн туристов в год

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Ассоциации средиземноморских туристских гостиниц и операторов Эркана Ягчи, Турции по силам принять в 2023 году 50 млн туристов. А в последующие пять лет стоит амбициозная задача — увеличить турпоток до 70−80 млн иностранных туристов.

Читайте также: Эрдоган ожидает в 2018 году шесть миллионов российских туристов