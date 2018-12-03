Москва, 3 декабря, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Еще два или три корабля больших десантных корабля, аналогичных БДК «Иван Грен» (проекта 11 711) будут построены предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в интересах ВМФ России.

Mil.ru БДК «Иван Грен»

«Принято решение доработать проект «Ивана Грена» <…> Как минимум, планируется построить два-три корабля по доработанному проекту», — сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов, передает 3 декабря ТАСС.

По словам Рахманова, второй корабль этой серии — «Петр Моргунов» — будет почти аналогичен головному кораблю «Иван Грен». Изменения для серийных кораблей затронут их корпуса, уточнил глава ОСК. Контракт на эти работы пока не подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, БДК «Иван Грен» разработан ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Проект 11 711 — это развитие проекта 1171, по которому в 1960−70 годы были построены 14 кораблей типа «Тапир». Большой десантный корабль предназначен для высадки и поддержки морского десанта, перевозки боевой техники и оборудования.

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Головной БДК «Иван Грен» был построен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде и принят в состав ВМФ России 20 июня 2018 года. Строящийся БДК «Петр Моргунов» должен приступить к испытаниям не позже марта 2019 года.

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