Ялта, Крым, 3 декабря, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Ялтинские депутаты приняли на очередной сессии горсовета стратегию развития до 2030 года, а также новый генеральный план города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM В парке Ялты

«Документы прошли все необходимые согласования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — отметил председатель горсовета Роман Деркач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти отмечали, что согласно генплану, зелёные и парковые зоны Ялты будет увеличены на 200 га.