Москва, 3 декабря, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Цены на нефть стабилизировались и начали активный рост, после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились заключить сделку по управлению рынком в 2019 году. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман, собравшись в кулуарах саммита G20 в Аргентине 1 декабря, согласились продолжить существующую сделку по управлению предложением, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Россия и Саудовская Аравия являются двумя из трех крупнейших производителей нефти в мире, а США завершают трио. Но стоит учесть, что США будут находиться в оппозиции и выступать против сокращения добычи нефти. В данный момент окончательного решения по объемам нет, но Россия вместе с Саудовской Аравией договорятся, насколько нужно будет снизить объемы», — пояснил эксперт.

По сути эти две страны будут следить за ситуацией на рынке и быстро реагировать на нее. Но необходимо учитывать позицию США. Дональд Трамп стремился к дальнейшему снижению цен на нефть, побуждая производителей увеличить объем производства. И есть вероятность, что в 2019 году США активно начнут наращивать добычу нефти выше 11 млн баррелей в сутки.

«В данный момент на рынке наблюдается позитив, и крупные участники рынка пытаются скупать фьючерсный контракты на нефть по низким ценам. В краткосрочной перспективе цены возобновят рост к $64,31 за баррель для марки Brent, и $55,74 для сланцевой нефти WTI», — считает Гасанов.

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