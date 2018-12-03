Владивосток, 3 декабря, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Более 430 тысяч жителей Дальневосточного федерального округа приняли участие в голосовании за имена аэропортам Дальнего Востока, сообщает 3 декабря пресс-служба Минвостокразвития.

Павел Латышов ИА Красная Весна Памятник в аэропорту Владивостока

В проекте «Великие имена России» приняли участие восемь аэропортов дальневосточного региона. Голосование завершилось вечером 30 ноября. Окончательные результаты будут объявлены 4 декабря, однако результаты голосования уже размещены на сайте проекта.

При выборе имени для аэропорта в Анадыре (Чукотка) голосовавшие отдали предпочтение имени писателя Юрия Рытхэу (37%), Благовещенск может получить имя генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского (58%), Владивосток — географа и путешественника Владимира Арсеньева (38%), Магадан — поэта и барда Владимира Высоцкого (54%), Петропавловск-Камчатский (Елизово) — мореплавателя Витуса Беринга (52%), Хабаровск — адмирала Геннадия Невельского (43%), Южно-Сахалинск — писателя Антона Чехова, Якутск — писателя Платона Ойунского (50%).

Напомним, конкурс присвоения имён аэропортам проходил в несколько этапов. Сначала региональные общественные палаты составили первичный список. На втором этапе были сформированы лонг-листы конкурса, затем по результатам ключевые имена претендентов и, наконец, состоялось финальное голосование по принципу «один голос — одно имя».

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