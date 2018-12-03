Киев, 3 декабря, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Руководителям Российского государства не о чем разговаривать с Петром Порошенко, а после выборов на Украине 31 марта более выгодной для России позицией будет непризнание итогов этих выборов, отметил в понедельник, 3 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления президента Украины о невозможности связаться с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко в интервью France24 заявил, что после инцидента в Керченском проливе ему не удалось связаться с Владимиром Путиным. Порошенко отметил, что считает виновной в этом инциденте Россию и что он намерен требовать «освобождения украинских кораблей и моряков». Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что запрос на телефонные переговоры со стороны Украины поступал и был отклонен.

У Петра Порошенко с головой явно не в порядке: он пытается поговорить с президентом Путиным по телефону, тот его посылает куда подальше, а украинский «лидер» об этом кричит на всех международных углах.

Правильно Владимир Путин делает, что отказывается говорить с Порошенко. Что тот скажет, и так понятно. Слушать же это — лишь помогать ему и его компании в осуществлении их очередной провокации.

К сожалению, в своё время Россия признала итоги предыдущих президентских выборов на Украине, которые имели целью узаконить совершённый в Киеве переворот. Но до новых украинских «выборов» осталось четыре месяца. После этого президент России сможет не только не разговаривать с Петром Порошенко, но и полностью его игнорировать. Состоятся эти выборы или не состоятся, Порошенко будет никем.

В случае проведения выборов их результаты признавать не надо: понятно, кто там может «победить». Непризнание будет для нас более удобной позицией, а Западу будет сложнее навязывать нам «контакты», которые будут нам, скорее всего, нежелательны, — отметил Демурин.